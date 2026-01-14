Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale | l'ordigno gli esplode in mano morto 56enne a Treviso
Un uomo di 56 anni, Attilio Frare, è deceduto il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene a causa di un’esplosione accidentale di un ordigno della Prima Guerra Mondiale. Il collezionista stava maneggiando illegalmente il reperto quando si è verificata la tragica esplosione, che non gli ha lasciato scampo. L’incidente evidenzia i rischi associati alla manipolazione di materiali bellici storici senza adeguate competenze e autorizzazioni.
Un collezionista di reperti bellici, Attilio Frare, 56 anni, è morto il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene nell’esplosione di un ordigno della Prima guerra mondiale che stava maneggiando illegalmente. Grave un altro uomo. Indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
