Treviso esplode bomba della prima guerra mondiale | morto 56enne

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, con la tragica perdita di un uomo di 56 anni. L’uomo è rimasto vittima di un’esplosione causata da un residuato bellico risalente alla Prima guerra mondiale. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e ha portato le autorità a intervenire per chiarimenti e misure di sicurezza.

Tragedia questo pomeriggio in provincia di Treviso. Un 56enne è morto a Valdobbiadene, ucciso dall’esplosione di un ordigno, verosimilmente un residuato bellico risalente al primo conflitto mondiale. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, stava maneggiando illegalmente il residuato bellico all’interno del suo ricovero degli attrezzi. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza il sito prima di poter fare ulteriori accertamenti poiché all’interno sono presenti altri residuati. In Italia ancora migliaia di ordigni inesplosi. Sono oltre 250 mila gli ordigni bellici inesplosi risalenti alla Seconda guerra mondiale che contaminano il suolo italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Treviso, esplode bomba della prima guerra mondiale: morto 56enne Leggi anche: Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso Leggi anche: Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale ma gli esplode tra le mani: morto 56enne Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gianfranco Ferrara, a 100 anni suona l'organo a San Nicolò: «Ho iniziato da piccolo folgorato da Bach». Treviso, esplode bomba della prima guerra mondiale: morto 56enne - Un 56enne è morto a Valdobbiadene, ucciso dall'esplosione di un ordigno, verosimilmente un residuato ... lapresse.it

Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso - Un collezionista di reperti bellici, Attilio Frare, 56 anni, è morto il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene nell’esplosione di un ordigno della Prima ... fanpage.it

L’incidente mentre maneggiava la bomba della prima guerra mondiale - Treviso Un uomo di 56 anni è rimasto vittima dell’esplosione di un ordigno storico mentre lo stava maneggiando. lanuovasardegna.it

Tragedia a Treviso, porta a casa un ordigno della Prima guerra mondiale ma gli esplode tra le mani: morto 56enne >> https://buff.ly/ZfCUOHo facebook

Collezionista di armi maneggia un ordigno della prima guerra mondiale che esplode: morto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.