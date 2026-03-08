Qual è la posizione dell’Ue sulla guerra? La videoconferenza di von der Leyen con i leader del Medio Oriente

L'Unione europea ha organizzato una videoconferenza con i leader del Medio Oriente per discutere della situazione attuale. La presidente della Commissione europea ha partecipato alla riunione, che ha coinvolto rappresentanti di diversi Paesi della regione. Durante l'incontro sono stati affrontati i temi legati alla crisi e alle possibili risposte. La discussione si è concentrata sulle posizioni ufficiali dell’UE e sulle azioni da intraprendere.

Bruxelles, 8 marzo 2026 – L'Unione europea prova a fare quadrato sulla crisi in Medio Oriente e a rafforzare il coordinamento con i partner del Golfo: lunedì 9 marzo il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen terranno una videoconferenza con i leader mediorientali per discutere l'evoluzione della situazione di sicurezza e possibili iniziative per fermare l'escalation. La crisi del 'Sistema Golfo', da paradiso del lusso a paradiso perduto: i Paesi (ex) intoccabili colpiti al cuore da droni e missili Nel frattempo le capitali europee moltiplicano le iniziative diplomatiche: il presidente francese Emmanuel Macron è atteso a Cipro mentre lo stesso Costa sarà mercoledì a Baku per colloqui con la leadership azera su energia e crisi mediorientale. L'obiettivo è contenere l'escalation delle tensioni nel Medio Oriente ed evitare che la crisi, ormai alle porte del territorio dell'Unione europea, possa aggravarsi ulteriormente. L'80% degli italiani si dice molto preoccupato per la nuova crisi che ha coinvolto l'Iran e riacceso le tensioni in Medio Oriente. È un dato che più di ogni altro racconta lo stato d'animo del Paese.