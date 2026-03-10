La guerra contro l' Iran ha un solo vincitore la Russia | allarme del presidente consiglio Ue | Libertà di Teheran non si ottiene con le bombe
Il presidente del Consiglio dell’Unione Europea ha dichiarato che, nel conflitto in corso nel Medio Oriente, la Russia di Vladimir Putin è l’unico vincitore finora. Ha inoltre sottolineato che la libertà di Teheran non si conquista con le bombe, mentre il conflitto si intensifica e coinvolge diverse nazioni della regione. La situazione resta critica e le tensioni aumentano di giorno in giorno.
Il Medio Oriente brucia e l'Europa come reagisce? La guerra contro l'Iran finora vede «un solo vincitore», la Russia di Vladimir Putin. Lo sottolinea il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, parlando alla conferenza degli ambasciatori Ue a Bruxelles. Per Costa, «dobbiamo evitare un'ulteriore escalation. Un simile percorso» del conflitto in Iran «minaccia il Medio Oriente, l'Europa e non solo loro. Le conseguenze sono gravi, anche in ambito economico, come dimostra il blocco dello Stretto di Hormuz. Finora, c'è un solo vincitore in questa guerra: la Russia». I prezzi dell'energia Mosca, prosegue Costa, «mina costantemente la posizione dell'Ucraina violando il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Articoli correlati
Leggi anche: L’Ue ora alza la voce con Trump: «Libertà e diritti per l’Iran? Non con le bombe». Il j’accuse di Costa: «Così l’unico che ride sarà Putin»
Leggi anche: Iran, la diretta. Bombe e Call of Duty, la Casa Bianca umilia Teheran. Cipro, arrivano le forze Ue
Aggiornamenti e notizie su La guerra contro l'Iran ha un solo...
Temi più discussi: La guerra non è la soluzione: stop all'attacco militare contro l'Iran, la diplomazia può ancora salvare tutto; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Iran, la guerra vista dai giovani in esilio.
«La guerra contro l'Iran ha un solo vincitore, la Russia»: allarme del presidente consiglio Ue: «Libertà di Teheran non si ottiene con le bombe»Il Medio Oriente brucia e l'Europa come reagisce? La guerra contro l'Iran finora vede «un solo vincitore», la Russia di Vladimir ... msn.com
«La guerra contro l'Iran ha un solo vincitore, la Russia»: allarme del presidente Ue: «Libertà di Teheran non si ottiene con le bombe»Il Medio Oriente brucia e l'Europa come reagisce? La guerra contro l'Iran finora vede «un solo vincitore», la Russia di Vladimir Putin. Lo sottolinea il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, ... msn.com
La comunità iraniana è tornata a riunirsi nel cuore di Genova per sostenere la fine del regime di Teheran e chiedere libertà, democrazia e pace. Sul palco anche la sindaca Silvia Salis, che ha parlato di solidarietà della città verso il popolo iraniano, con un pen - facebook.com facebook
Libertà per le ragazze e i ragazzi di Teheran. Libertà per l’Iran! #Iran x.com