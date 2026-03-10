La guerra contro l' Iran ha un solo vincitore la Russia | allarme del presidente consiglio Ue | Libertà di Teheran non si ottiene con le bombe

Il presidente del Consiglio dell’Unione Europea ha dichiarato che, nel conflitto in corso nel Medio Oriente, la Russia di Vladimir Putin è l’unico vincitore finora. Ha inoltre sottolineato che la libertà di Teheran non si conquista con le bombe, mentre il conflitto si intensifica e coinvolge diverse nazioni della regione. La situazione resta critica e le tensioni aumentano di giorno in giorno.