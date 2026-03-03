Il New York Times | Con l' attacco in Iran Trump rischia la presidenza

Il 27 febbraio, un'agenzia di stampa ha riferito che un ex presidente ha autorizzato un'azione militare contro l'Iran, definendola la scommessa più rischiosa della sua presidenza. La decisione potrebbe mettere in pericolo la vita dei soldati statunitensi, causare ulteriori morti e aumentare l’instabilità in una delle regioni più turbolente del mondo. La scelta ha suscitato molte discussioni e preoccupazioni.