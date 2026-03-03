Il New York Times | Con l' attacco in Iran Trump rischia la presidenza
Il 27 febbraio, un'agenzia di stampa ha riferito che un ex presidente ha autorizzato un'azione militare contro l'Iran, definendola la scommessa più rischiosa della sua presidenza. La decisione potrebbe mettere in pericolo la vita dei soldati statunitensi, causare ulteriori morti e aumentare l’instabilità in una delle regioni più turbolente del mondo. La scelta ha suscitato molte discussioni e preoccupazioni.
Con la decisione di venerdì 27 febbraio di autorizzare la guerra contro l'Iran, "Trump sta correndo la più grande scommessa della sua presidenza, mettendo a repentaglio la vita dei soldati americani, ulteriori morti e instabilità nella regione più instabile del mondo, nonché la sua stessa. 🔗 Leggi su Today.it
Il New York Times scrive: “Evacuate le basi Usa in Medio Oriente, possibile attacco all’Iran”Centinaia di soldati americani sono stati evacuati dalle basi in Medio Oriente in vista di un possibile attacco americano dell’Iran e della...
Trump tende la mano all’Iran: “Spero di non dover attaccare, attivati i canali diplomatici”. Ma per il New York Times, il tycoon non ha rinunciato al blitz e sta valutando ogni opzione militareTra Washington e Teheran la tensione torna a salire, sospesa su una linea sottile fatta di avvertimenti militari, canali diplomatici ancora aperti e...
Iran, perché Trump congela l'attacco - Porta a porta 15/01/2026
