Trump tende la mano all’Iran | Spero di non dover attaccare attivati i canali diplomatici Ma per il New York Times il tycoon non ha rinunciato al blitz e sta valutando ogni opzione militare

Trump apre una porta all’Iran, sperando di evitare un attacco militare. In una dichiarazione, il presidente americano ha detto di sperare che non sia necessario usare le armi, invitando Teheran a riattivare i canali diplomatici. Tuttavia, fonti del New York Times segnalano che gli Stati Uniti non hanno cancellato del tutto l’ipotesi di un intervento, e stanno valutando ogni possibile opzione militare. La tensione tra Washington e Teheran resta alta, con scenari che si muovono velocemente e aumentano il rischio di un possibile blitz.

Tra Washington e Teheran la tensione torna a salire, sospesa su una linea sottile fatta di avvertimenti militari, canali diplomatici ancora aperti e scenari che cambiano di ora in ora avvicinando sempre più il probabile blitz americano contro Teheran. Nel pieno della crisi, accentuata dalla brutale repressione delle proteste da parte del regime degli ayatollah, Donald Trump da un lato prova a tendere la mano all’Iran e dall’altro rinnova le sue minacce. “Si spera che non sarà necessaria un’operazione militare”, ha detto il presidente americano ai reporter parlando delle tensioni con l’Iran. Poi ha aggiunto, quasi a voler rendere oltremodo concreta la minaccia: “Abbiamo molte navi molto grandi e molto potenti che stanno navigando verso l’Iran proprio ora, e sarebbe fantastico se non dovessimo usarle”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

