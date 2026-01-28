Usa il dualismo di Trump | l’economia si surriscalda ma l’inflazione può correre

Gli Stati Uniti attraversano un periodo di contraddizioni economiche. Mentre il PIL cresce forte e gli stimoli fiscali sono alle stelle, l’inflazione comincia a salire. La Federal Reserve pensa di abbassare i tassi, ma la strada resta incerta. La situazione è complessa: da un lato, i numeri sembrano promettere, dall’altro, le famiglie sentono il peso dei rincari. Trump si trova a gestire un’economia che corre veloce sui binari opposti di crescita e pressione dei prezzi.

Una crescita robusta del Pil e un parallelo boom degli stimoli fiscali, una corsa del costo della vita unita alla volontà governativa di spingere su un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve: gli Usa nel secondo anno della presidenza di Donald Trump si trovano di fronte a pesanti dualismi nel governo dell’economia, al crocevia tra dinamiche di mercato complesse e aspettative politiche pressanti, tra numeri che raccontano storie diverse e, come sempre, l’eterno dualismo tra le rivendicazioni di ogni statistica positiva e la realtà che parla di una cittadinanza americana che è fatta da consumatori prima ancora che da macroeconomisti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa, il dualismo di Trump: l’economia si surriscalda ma l’inflazione può correre Approfondimenti su Trump Usa Giù il prezzo del petrolio e l’inflazione. Il piano Trump può far male a Mosca Il calo del prezzo del petrolio e l’inflazione sono temi di attualità che influenzano l’economia globale. Istat, l'inflazione torna a correre. Associazioni dei consumatori sul piede di guerra A dicembre, l'inflazione ha registrato un incremento dell’1,2% rispetto all’anno precedente, secondo i dati preliminari dell’Istat. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Trump Usa Argomenti discussi: Mezzadra: La guerra è lo strumento con cui si stanno formando i nuovi blocchi imperialisti. Diego Fusaro. . DIEGO FUSARO: Spinoza critico dell'ideologia: superstizione religiosa e potere politico __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.