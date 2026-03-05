iran la diretta bombe e call of duty la casa bianca umilia teheran cipro arrivano le forze ue

Nella giornata di oggi, gli Stati Uniti hanno affondato una nave militare iraniana al largo dello Sri Lanka, segnando un nuovo episodio di tensione in Medio Oriente. Contestualmente, in Cipro sono arrivate le forze dell’Unione Europea, mentre in Iran si registrano ripetuti episodi che coinvolgono bombe e riferimenti a giochi come Call of Duty. La situazione rimane complessa e in rapido sviluppo.

Nuovo giorno di guerra in Medio Oriente. Gli Usa attaccano l'Iran in mare con l'affondamento a largo dello Sri Lanka di una nave militare di Teheran. le forze del regime rispondono con attacchi nello stretto di Hormuz, mentre in queste ore vengono smentite le voci di una possibile offensiva di terra da parte di milizie curde. Qui di seguito la diretta di Liberoquotidiano.it: Ore 16.42 - "Trump offre copertura aerea ai curdi" Donald Trump ha offerto "ampia copertura aerea" e altri aiuti ai curdi iraniani anti-regime per conquistare parti dell'Iran occidentale. Lo riferiscono fonti informate al Washington Post. "La richiesta americana ai. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

