La guerra con l’Iran e l’ombra lunga dell’alleanza con Israele

Negli ultimi giorni si sono intensificati i conflitti tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, portando alla luce le dinamiche di alleanza tra Washington e Gerusalemme. La situazione ha evidenziato come le azioni militari e diplomatiche siano collegate a un rapporto di lunga data tra gli Stati Uniti e Israele, mentre l’Iran resta coinvolto in un conflitto che coinvolge anche queste due potenze.

Gli ultimi giorni di guerra tra USA-Israele e Iran hanno fatto emergere una tensione che raramente viene discussa apertamente nel dibattito pubblico occidentale: la natura reale del rapporto tra Washington e lo Stato ebraico. Dietro la retorica dell’alleanza strategica e dei “valori condivisi”, alcune rivelazioni recenti suggeriscono una relazione molto più complessa, segnata da pressioni politiche, divergenze tattiche e, talvolta, da una sorprendente mancanza di controllo da parte americana. Secondo indiscrezioni provenienti da Washington, la Casa Bianca sarebbe rimasta “sgomenta” di fronte alla portata degli attacchi israeliani contro decine di depositi di carburante iraniani avvenuti nel fine settimana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

