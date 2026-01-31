Il rover Perseverance della NASA ha fatto un passo avanti nell’esplorazione di Marte. Questa volta, i percorsi che segue sono stati scelti in parte grazie a un’intelligenza artificiale generativa creata da Anthropic. Una novità che potrebbe cambiare il modo in cui i robot esplorano altri pianeti.

Il rover Perseverance della NASA ha compiuto un passo storico nell’esplorazione marziana, muovendosi su percorsi progettati in parte da un’intelligenza artificiale generativa sviluppata da Anthropic. L’evento si è verificato tra l’8 e il 10 dicembre 2025, quando il veicolo robotico ha percorso tratti del suolo marziano seguendo rotte elaborate da un modello visione-linguaggio (VLM) basato su Claude AI. Questa è la prima volta che un sistema di intelligenza artificiale viene impiegato per generare percorsi autonomi in tempo reale per un rover su un pianeta lontano, senza intervento umano diretto durante il percorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perseverance si muove su Marte con rotte ottimizzate da algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati da Anthropic

