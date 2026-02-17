Controlli Guardia Costiera | sequestrato mezzo quintale di prodotto ittico privo di tracciabilità

La Guardia Costiera di Fasano ha sequestrato un quintale di pesce senza tracciabilità, perché gli operatori hanno trovato il prodotto privo di documenti durante i controlli. La scoperta è avvenuta tra Fasano e Savelletri, dove i militari hanno fermato un’auto sospetta e hanno verificato il carico di pescato. Il pescato, che non rispettava le norme, è stato immediatamente messo sotto sequestro.

L'intero quantitativo sequestrato sarà avviato a distruzione a spese del responsabile. Al titolare dell'attività è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro FASANO – Nuovo sequestro di prodotto ittico tra Fasano e Savelletri tra parte dei militari della Guardia Costiera – Sezione di Polizia Marittima di Brindisi. Così come accaduto qualche giorno fa i controlli, coordinati dal Centro di Controllo di Area della pesca della direzione marittima di Bari (6° Ccap) si concentrati nei ristoranti della zona. I militari hanno proceduto al sequestro di circa mezzo quintale di prodotto ittico risultato privo della prescritta documentazione attestante la tracciabilità.