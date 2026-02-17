Controlli Guardia Costiera | sequestrato mezzo quintale di prodotto ittico privo di tracciabilità

Da brindisireport.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia Costiera di Fasano ha sequestrato un quintale di pesce senza tracciabilità, perché gli operatori hanno trovato il prodotto privo di documenti durante i controlli. La scoperta è avvenuta tra Fasano e Savelletri, dove i militari hanno fermato un’auto sospetta e hanno verificato il carico di pescato. Il pescato, che non rispettava le norme, è stato immediatamente messo sotto sequestro.

L'intero quantitativo sequestrato sarà avviato a distruzione a spese del responsabile. Al titolare dell’attività è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro FASANO – Nuovo sequestro di prodotto ittico tra Fasano e Savelletri tra parte dei militari della Guardia Costiera – Sezione di Polizia Marittima di Brindisi. Così come accaduto qualche giorno fa i controlli, coordinati dal Centro di Controllo di Area della pesca della direzione marittima di Bari (6° Ccap) si concentrati nei ristoranti della zona. I militari hanno proceduto al sequestro di circa mezzo quintale di prodotto ittico risultato privo della prescritta documentazione attestante la tracciabilità.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Blitz di finanza e guardia costiera, sequestrata oltre una tonnellata di vongole prive di tracciabilitàUn'operazione congiunta di finanza e guardia costiera ha portato al sequestro di oltre una tonnellata di vongole prive di tracciabilità ad Ancona.

Nel box auto il deposito della droga: sequestrato mezzo quintale di stupefacenti a PaganiA Pagani, la Polizia ha sequestrato oltre 60 chili di hashish nascosti in un box auto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Controlli nelle pescherie tra la città e la provincia: sequestrati 860 chili di prodotti non tracciati o scaduti; Mancano i requisiti igienici: 400 kg di pesce sequestrati dalla capitaneria di porto di Genova; Controlli della Guardia Costiera nella Provincia di Palermo: a Cefalù sequestrati 80 Kg di neonata; Rifiuti speciali nell’autocarro senza autorizzazione: sequestro e denuncia della guardia costiera.

Pesca illegale, maxi sequestri della Guardia Costiera tra Fasano e BrindisiPesca illegale, sequestri tra Fasano e Brindisi: 50 kg di ricci di mare e novellame di sarda bloccati dalla Guardia Costiera. pugliapress.org

controlli guardia costiera sequestratoGuardia Costiera di Brindisi: intensificati i controlli contro la pesca illegale. Sequestri di ricci di mare a Fasano e novellame di sarda a BrindisiProsegue senza sosta l’azione della Guardia Costiera di Brindisi nel contrasto alla pesca illegale e alla commercializzazione illecita di prodotti ittici. Un’attività capillare e mirata, con particola ... brindisilibera.it