Tentato femminicidio a Monfalcone ferita la compagna | lui si toglie la vita dopo averla colpita

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Monfalcone, una donna di 63 anni è stata ferita dal convivente, che successivamente si è suicidato. L’episodio, avvenuto durante una notte di violenza, è stato classificato come tentato femminicidio. La donna, Maria Rosa Kodermaz, è sopravvissuta ed è fuori pericolo. L’evento ha suscitato attenzione sulla violenza di genere e sulle misure di tutela.

Tentato femminicidio la notte della Befana: Maria Rosa Kodermaz sopravvive, morto Paolo Utili. Non è in pericolo di vita Maria Rosa Kodermaz, 63 anni, ferita nella notte tra il 5 e il 6 gennaio dal convivente all’interno dell’abitazione in cui la coppia viveva a Monfalcone, in provincia di Gorizia. La donna è attualmente ricoverata all’ ospedale di Cattinara, a Trieste, dove resta sotto osservazione. Nelle prossime ore verrà ascoltata dagli inquirenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo quanto appreso da fonti sanitarie, le ferite riportate – seppur numerose – non sarebbero tali da metterne a rischio la vita. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tentato femminicidio a Monfalcone, ferita la compagna: lui si toglie la vita dopo averla colpita Leggi anche: Femminicidio in Umbria, uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita: i due corpi trovati in casa dai carabinieri. Lui aveva detto: «Faccio una follia» Leggi anche: Tentato femminicidio a Monfalcone: uomo si suicida dopo aver accoltellato la moglie La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tenta di uccidere la compagna, poi si suicida: la donna ferita non è in pericolo di vita; Tentato omicidio e suicidio a Monfalcone; Tentato femminicidio a Monfalcone: uomo si suicida dopo aver accoltellato la moglie; Coltellate in casa a Monfalcone: tenta di uccidere la compagna, poi si taglia la gola e muore. Accoltella la compagna, poi si ferisce alla gola: lei si salva, lui muore in ospedale - La donna è stata trovata sanguinante sul pianerottolo della loro casa ... today.it Accoltella la moglie, poi si uccide a 76 anni: la donna è gravissima. La vicina sente le grida e lancia l'allarme - Ha dapprima tentato di uccidere la moglie con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé. msn.com

Tentato omicidio e suicidio nella notte a Monfalcone, donna accoltellata gravemente ferita - Un grave episodio di violenza si è consumato nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio a Monfalcone. triestecafe.it

Sono stabili le condizioni della donna accoltellata dal marito a Monfalcone. La 63enne italiana, sopravvissuta al tentato femminicidio, non è in pericolo di vita. La donna è attualmente ricoverata all'ospedale di Cattinara, a Trieste, nel reparto di Medicina d'urge - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.