Gorizia accoltella la compagna e si toglie la vita convinto di averla uccisa | la donna trovata in gravi condizioni

A Gorizia, un episodio di violenza domestica ha portato un uomo ad accoltellare la compagna, credendo di averla uccisa, e successivamente a togliersi la vita. La donna è stata trovata in condizioni gravi. Questa vicenda evidenzia ancora una volta la drammatica presenza della violenza di genere e la necessità di interventi tempestivi per prevenire tragedie simili.

Il buio profondo della notte, quel velo che solitamente avvolge le case in un abbraccio rassicurante, è diventato improvvisamente il testimone muto di un orrore indicibile. Nelle ore in cui il mondo sembra fermarsi e il respiro si fa lento, tra le pareti domestiche che dovrebbero rappresentare un porto sicuro, si è consumata una tragedia alimentata da una furia cieca e improvvisa. Non c'è stato preavviso, solo il riflesso metallico di una lama che ha squarciato la quiete, trasformando i sogni di chi riposava in un incubo a occhi aperti dal quale è stato impossibile fuggire senza portare addosso i segni della violenza.

