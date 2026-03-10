La Garbatella ha finalmente un viale intitolato a padre Guido Chiaravalli | Sempre vicino ai fragili

La Garbatella ha un viale per padre Guido Chiaravalli. Si trova all'interno del parco Garbatella. Alla cerimonia di intitolazione della targa, che si è svolta domenica 8 marzo alla presenza del minisindaco del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri e dell'assessore alla Cultura del Comune, Massimiliano Smeriglio, hanno partecipato numerosi abitanti del quartiere. Da tempo, d'altra parte, il quartiere chiedeva alle istituzioni di intitolare alla memoria di padre Chiaravalli, figura simbolo del territorio, un luogo della Garbatella. "Ho ritrovato delle lettere di padre Guido di oltre vent'anni fa – ha raccontato Smeriglio – in cui voleva informarsi su come stesse andando la mia vita da presidente di municipio.