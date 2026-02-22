Roma | Papa vicino ai più fragili messa al Sacro Cuore in Quaresima

Papa Leone XIV visita Roma per sostenere i più fragili, portando conforto durante il periodo di Quaresima. La sua presenza si concentra sulla messa al Sacro Cuore, un luogo simbolico di solidarietà e fede. La scelta di questo momento rafforza il legame tra la Chiesa e le persone che hanno bisogno di ascolto e sostegno. La comunità attende con attenzione questa iniziativa, che mira a rafforzare i valori di compassione e unità.

Un Crogiolo di Fede e Solidarietà: Papa Leone XIV nel Cuore di Roma. Roma si prepara ad accogliere Papa Leone XIV in un momento di profonda riflessione spirituale e di vicinanza alla comunità. La parrocchia del Sacro Cuore, situata in via Marsala 42, sarà oggi teatro di una celebrazione eucaristica particolarmente significativa, in quanto coincidente con la prima domenica di Quaresima. L'evento, atteso da tempo, rappresenta un'occasione di incontro e di conforto per una realtà parrocchiale che si distingue per il suo impegno costante verso le fasce più vulnerabili della popolazione romana. L'arrivo del Pontefice nel quartiere è stato accolto da un'esplosione di entusiasmo e di devozione.