Il viale degli Ulivi intitolato a Guelfo Marcucci

Domenica mattina, i figli di Guelfo Marcucci hanno deciso di dedicare il viale degli Ulivi alla memoria del padre, imprenditore scomparso. Per rendere omaggio, hanno scelto di intitolare l'accesso alla tenuta del Ciocco, il luogo in cui Marcucci trascorreva molto tempo. Durante la cerimonia, i familiari hanno ricordato le sue passioni e il suo impegno nel territorio. La strada ora porta il nome di una figura nota per il suo contributo locale e il legame con questa zona. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcuni residenti.

Domenica mattina il ricordo dell'imprenditore Guelfo Marcucci a cui i figli Marialina, Paolo e Andrea, hanno deciso di intitolare la via di accesso alla tenuta del Ciocco, il viale degli Ulivi. La cerimonia, con taglio del nastro alla presenza delle autorità e la scopertura di una targa commemorativa, si svolgerà domenica alle ore 12, proprio in quel luogo che Marcucci sentiva parte di sé e che ha attraversato infinite volte: la strada che dalla garitta d'ingresso della Tenuta del Ciocco conduce fino alla località La Croce. Peraltro, Marcucci, grande appassionato di botanica, volle fortemente che quel viale fosse arricchito dalla presenza di tanti ulivi.