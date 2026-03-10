La Finanza negli uffici di Cinecittà per la truffa del tax credit I sospetti nei messaggi tra le aziende | nel mirino anche M figlio del secolo

La Guardia di Finanza è intervenuta questa mattina negli uffici di Cinecittà, dove sette finanzieri del Nucleo di polizia economica finanziaria hanno acquisito documenti contabili e comunicazioni. L’operazione riguarda un’indagine sulla truffa del tax credit, con sospetti emersi dai messaggi tra diverse aziende, tra cui anche quella identificata come “M figlio del secolo”.

La Guardia di Finanza è tornata negli uffici di Cinecittà, dove questa mattina sette finanzieri del Nucleo di polizia economica finanziaria hanno acquisito documenti contabili e comunicazioni varie. La perquisizione arriva nell’ambito dell’indagine della procura di Roma, che ipotizza il reato di truffa legato al sistema dei crediti d’imposta per il cinema, noto anche come Tax credit. Come riporta l’Adnkronos, il fascicolo, coordinato dai pm Giorgio Orano ed Eliana Dolce, punta a ricostruire i rapporti commerciali tra la precedente gestione di Cinecittà spa, la società di produzione The Apartment e la controllante Fremantle Italy Group, con riferimento ai bilanci 2022 e 2023. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Cinecittà nel mirino della Finanza: acquisita documentazione di ‘M. Il figlio del secolo’Oggi a Cinecittà, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e acquisizioni documentali nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma sui...

Tax credit, finanzieria Cinecittà: acquisiti documenti su ‘M. Il figlio del secolo’ e ‘Queer’L'ipotesi della Guardia di Finanza è quella di falso in bilancio per i dirigenti della gestione precedente di Cinecittà.

Contenuti e approfondimenti su Finanza negli

Temi più discussi: Imprese sotto la lente del diritto penale: magistratura, Guardia di Finanza e aziende a confronto; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Asl Bari, indagine per tangenti legate agli appalti: sette indagati, tra cui tre pubblici ufficiali; Investire o non investire negli uffici nel 2026? Il punto sull’office real estate tra trasformazione del lavoro e nuove strategie di valorizzazione.

Roma, nuovo blitz della Guardia di finanza negli uffici di CinecittàNuovo blitz della Guardia di Finanza, questa mattina, negli uffici di Cinecittà. Già nell'autunno scorso le Fiamme Gialle avevano visitato gli stessi uffici per acquisire la documentazione relativa ai ... rainews.it

Cinecittà riceve la Guardia di Finanza, caccia ai documenti per l'inchiesta sui finanziamenti pubblici ai filmNuovo blitz a Cinecittà degli uomini della Guardia di Finanza: nella mattina di martedì 10 marzo, negli uffici del complesso di studi cinematografici e televisivi di Roma le Fiamme Gialle avrebbero ... virgilio.it

Alla luce delle significative tensioni sui prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni, connesse all’acuirsi della crisi geopolitica nell’area mediorientale, la Guardia di Finanza, su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze - facebook.com facebook