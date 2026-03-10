Oggi a Cinecittà, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni e acquisizioni di documenti nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma. L’indagine riguarda i rapporti economici tra la casa di produzione The Apartment e la controllante Fremantle Italy Group. Le operazioni si sono svolte presso gli uffici situati nel complesso cinematografico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Oggi a Cinecittà, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e acquisizioni documentali nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma sui rapporti economici tra la casa di produzione The Apartment e la controllante Fremantle Italy Group. In particolare, in relazione alla produzione di M. Il figlio del Secolo, Queer e Finalmente l'alba Nuovo capitolo dell’inchiesta romana su Cinecittà. Oggi la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e acquisizioni documentali negli studi del complesso di studi cinematografici e televisivi della Capitale nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma sui rapporti economici tra la società pubblica degli studios e alcune produzioni cinematografiche e televisive degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cinecittà nel mirino della Finanza: acquisita documentazione di ‘M. Il figlio del secolo’

