smartphone e social il ruolo nella vita dei giovani un incontro con gli esperti alla biblioteca soldati

Il Comune di Ostellato organizza un incontro alla biblioteca Soldati per parlare di come i giovani usano smartphone e social media. L’evento nasce dalla crescente presenza del digitale nella vita di bambini e ragazzi, che trascorrono molte ore davanti agli schermi. Durante l’appuntamento, esperti spiegheranno quali rischi e opportunità derivano dall’uso di queste tecnologie. La serata si rivolge a genitori, insegnanti e giovani stessi, invitandoli a riflettere su comportamenti e abitudini digitali.

Un incontro che pone al centro il rapporto tra bambini, ragazzi e il mondo digitale. Il Comune di Ostellato promuove un incontro pubblico dedicato a uno tema sempre più rilevante nell’era digitale. Si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 17, presso la biblioteca M.Soldati di Ostellato, l’appuntamento dal titolo "Figli, smartphone e videogiochi: crescere oggi tra reale e digitale". L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Girogirotondo, e promossa dal comune di Ostellato, nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto aperto a genitori, cittadini interessati a comprendere meglio il ruolo che smartphone, videogiochi, social network e applicazioni digitali ricoprono nella vita quotidiana dei più giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

