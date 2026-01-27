Agroalimentare | McDonald’s valorizza la filiera italiana del miele biologico

McDonald’s rafforza il suo impegno per il settore agroalimentare italiano, distribuendo otto tonnellate di miele biologico d’acacia nei suoi ristoranti in Italia. L’accordo mira a sostenere la filiera locale, valorizzando la produzione biologica e promuovendo pratiche sostenibili. Questa iniziativa conferma l’attenzione del brand per la qualità e l’origine dei prodotti, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Con un accordo che prevede la distribuzione di otto tonnellate di miele d’acacia biologico italiano nei suoi oltre 800 ristoranti in tutto il territorio nazionale nei prossimi 12 mesi, McDonald's prosegue il suo impegno nella valorizzazione della filiera agroalimentare italiana. L’iniziativa, presentata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a Roma, è realizzata in collaborazione con Fondazione Qualivita e Fai – Federazione italiana apicoltori ed mira a sostenere la filiera apistica nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

McDonald's si impegna a sostenere la filiera del miele biologico italiano, distribuendo circa 8 tonnellate in oltre 800 ristoranti su tutto il territorio nazionale.

L’introduzione del miele biologico italiano nel menu di McDonald’s rappresenta un esempio di collaborazione tra grandi catene e piccoli produttori di qualità.

