F1 Bahrain | Accuse al motore Mercedes la FIA indaga e Ferrari studia i dati nel clima di polemica pre-Mondiale

La Ferrari sta analizzando i dati dei motori Mercedes dopo le accuse rivolte alla scuderia tedesca, che secondo alcuni team avrebbe utilizzato un motore non conforme alle regole durante i test in Bahrain. La FIA ha aperto un’indagine ufficiale per chiarire le contestazioni, mentre i team si confrontano con tensioni crescenti in vista del primo Gran Premio della stagione.

Formula 1, Bahrain: Accuse al motore Mercedes e la Ferrari studia i dati nel vortice della polemica. La Formula 1 è scossa da un’ondata di polemiche durante gli ultimi test pre-campionato in Bahrain. Al centro delle accuse, il motore Mercedes e un presunto rapporto di compressione non conforme al regolamento, una questione che ha acceso il dibattito nel paddock e sollevato interrogativi sull’integrità della competizione a pochi giorni dall’inizio del Mondiale, previsto in Australia tra il 6 e l’8 marzo. Tensione nel paddock: Wolff contrattacca e la FIA indaga. La pista di Sakhir, teatro di intense sessioni di prove, ha visto rapidamente spostare l’attenzione dalle performance in pista alle dinamiche politiche interne al circus.🔗 Leggi su Ameve.eu

La FIA ha annunciato che non interverrà sul cosiddetto ‘trucco’ dei motori di Mercedes e Red Bull Powertrains, confermando la continuità delle norme per il Mondiale 2026.

Le recenti accuse riguardanti il presunto trucco del motore Mercedes per il 2026 hanno portato a un confronto tra i principali costruttori di Formula 1.

