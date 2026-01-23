Ferrari | oggi la presentazione ma il Mondiale è già compromesso?

Oggi si tiene la presentazione della Ferrari SF-26, la nuova monoposto che segna l'inizio dell'era Loic Serra. L’evento, previsto alle ore 11:00, rappresenta un momento importante per il team. Tuttavia, il percorso verso il mondiale resta complesso, e molte sfide attendono la scuderia. La giornata offre l’occasione di analizzare le novità e le prospettive future della Ferrari nel campionato.

Oggi è il giorno della nuova Ferrari SF-26. Alle ore 11:00, i veli si alzeranno sulla prima monoposto dell’era Loic Serra. La vettura segna il debutto ufficiale nel nuovo regolamento del 2026 con alla guida la coppia Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Eppure, nonostante l’entusiasmo per lo shakedown a Fiorano, l’atmosfera a Maranello è tesa a causa delle decisioni della FIA che fanno già vacillare le speranze mondiali della Rossa ancor prima del semaforo verde. Nel corso della giornata di ieri, infatti, la FIA ha dato l’ok definitivo ai motori di Mercedes, dando torto alla Ferrari e alle Scuderie che montano la sua power-unit.🔗 Leggi su Sportface.it

