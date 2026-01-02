Rinnovo Yildiz la Juve ora accelera | la firma sul nuovo accordo può arrivare in tempi brevi! La dirigenza ha fatto queste due promesse al turco | i dettagli

La Juventus si avvicina alla firma del rinnovo di Yildiz, con un’intesa che potrebbe essere raggiunta a breve. La dirigenza ha rassicurato il giocatore e il suo entourage, promettendo un progetto tecnico solido e un adeguamento salariale competitivo. La trattativa, condotta anche da Comolli, si inserisce in un contesto di rafforzamento della rosa, con l’obiettivo di consolidare il talento turco nel prossimo futuro.

Rinnovo Yildiz, accelerata decisiva per la firma del turco: Comolli risponde alle big europee alzando lo stipendio e confermando il progetto tecnico. L’alba del 2026 porta con sé una notizia che ha il sapore della definitiva consacrazione per il progetto sportivo bianconero. Secondo quanto riportato con enfasi nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si registra una vera e propria svolta in casa Juve per quanto riguarda il dossier più caldo del momento: il rinnovo di Kenan Yildiz. Il nuovo anno si apre con una accelerazione improvvisa e decisa da parte della dirigenza, intenzionata a chiudere la pratica nel minor tempo possibile per evitare brutte sorprese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

