Roma Wesley accelera i tempi | ritorno possibile già contro la Cremonese

Wesley si sta preparando a tornare in campo prima del previsto, perché la Roma vuole riaverlo già contro la Cremonese. L’esterno brasiliano, che si era infortunato, potrebbe tornare a disposizione in tempi rapidi. La società sta monitorando attentamente la sua condizione, sperando di poterlo schierare già questa settimana.

Dopo il sospiro di sollievo con l’esclusione di possibili lesioni, l’esterno brasiliano potrebbe addirittura effettuare un recupero lampo. Nonostante il trauma contusivo riportato nel corso del secondo tempo nella sfida contro il Napoli, Wesley potrebbe tornare immediatamente in campo in vista della sfida contro la Cremonese prevista per domenica sera. La voglia di giocare di Wesley. Gli esami hanno escluso possibili lesioni e fratture. Come riportato dal Corriere dello Sport, trattandosi solamente di una contusione, Wesley può già recuperare con la Cremonese. Il calciatore deve solamente sperare che la caviglia si sgonfi sempre di più con l’ applicazione di ghiaccio e terapie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Wesley accelera i tempi: ritorno possibile già contro la Cremonese Roma, Wesley salta la Cremonese. Dybala e Koné sono pronti a rientrareWesley non giocherà contro la Cremonese a causa di un problema alla caviglia. Leggi anche: Cagliari, come sta Borrelli? Segnali positivi: possibile ritorno già contro il Torino! Gli aggiornamenti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: Napoli e Roma non si fanno male, al Maradona termina 2-2; Wesley trascina la Roma: esplosione in Serie A e sirene dal Manchester City, offerta da 50 milioni; Cuore e talento, ma non basta: il Napoli rimonta la Roma, finisce 2-2 al Maradona; Le pagelle di Napoli-Roma 2-2. Roma, infortunio Wesley: è arrivato il primo verdettoTiene banco l'infortunio di Wesley in casa Roma. L'esterno brasiliano, uscito dal campo per un problema alla caviglia ... fantamaster.it Wesley rassicura i tifosi della Roma dopo l'infortunio: Grazie a Dio niente di graveLa notizia del pomeriggio in casa Roma riguarda Wesley (22 anni) e le condizioni fisiche del laterale della nazionale brasiliana dopo l'infortunio. tuttomercatoweb.com Gli infortuni di casa #Roma #Wesley #Dybala #Kone x.com Nessuna lesione per #Wesley: verso il riposo per precauzione e per evitare la squalifica (è diffidato) in vista di Roma-Juventus. Chi lo sostituirà contro la Cremonese #ASRoma #RomanewsEU facebook