La Fermana è ripartita Montecchio sempre nel mirino

La Fermana si è rimessa in moto dopo la sconfitta contro Montecchio, che ha fatto perdere alla squadra il primato in classifica. La partita contro Montecchio ha rappresentato un momento di svolta, e ora la squadra si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di riacquistare fiducia e migliorare il rendimento. La squadra ha ripreso gli allenamenti e si concentra sui prossimi incontri.

Era necessario rimettere subito la "chiesa al centro del villaggio" dopo lo scossone di Montecchio per la Fermana costato partita e primato. Ma i due punti dalla neo capolista, tra l’altro impegnata nel cammino parallelo anche in Coppa Italia, lascia la finestra apertissima per i canarini. Contro la Sangiustese era la classica gara trabocchetto, di quelle in cui hai tutto da perdere e poco da guadagnare. Sei costretto a vincere perché da ora in poi hai solo questo diktat. E l’avvio non è stato semplice, tutt’altro. Le scorie dello Spadoni hanno bussato alla porta in avvio, sotto forma di un ritmo non certo elevato e di un timore reverenziale eccessivo misto anche al sistema tattico (il 3-5-2 per l’occasione) scelto a sorpresa dall’ex Sansovini che ha probabilmente fatto venir meno i riferimenti iniziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

