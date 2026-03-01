Oggi alle 15 allo Stadio Spadoni si gioca il big match tra K-Sport Montecchio e Fermana. La Fermana arriva con un punto di vantaggio in classifica e un primato ormai consolidato da diverse settimane. La partita rappresenta un importante momento di confronto tra le due squadre, che si sfidano per una posizione di vertice nel campionato.

E’ il giorno del big match tra K-Sport Montecchio e Fermana: alle ore 15 lo Spadoni sarà il teatro della sfida al vertice con la Fermana che ci arriva forte anche di un primato gestito ormai da diverse settimane e con un punto di vantaggio in classifica. Nell’ottica della giornata e della sfida diretta un match aperto ad ogni tipo di risultato e che assomiglia molto da vicino a quello dello scorso anno, sempre al Montecchio, con la Maceatese. Ma in quel caso era alla penultima di campionato, dopo questa sfida invece ne mancheranno ancora sei all’appello. Ecco dunque che tutti gli occhi del calcio dilettantistico regionale saranno puntati su questa sfida ma di certo non sarà decisiva per il successo finale, qualsiasi risultato ne verrà fuori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Big match a Montecchio. La Fermana prova il colpo

Fermana, il big match con il Montecchio e la volata finaleScorre veloce la lancetta delle ore verso le 15 di domenica prossima quando la Fermana sarà di scena in casa del Montecchio, in quello scontro...

Leggi anche: Big match a Montecchio, 400 biglietti ai tifosi della Fermana

Aggiornamenti e notizie su Big match.

Temi più discussi: Big match a Montecchio. La Fermana prova il colpo; Big match Montecchio, scatta la corsa al biglietto; Montecchio - Fermana, si avvicina il big match che può decidere una stagione; Eccellenza / E’ il giorno del big match K Sport Montecchio Gallo – Fermana.

Big match a Montecchio, 400 biglietti ai tifosi della FermanaUn entusiasmo ritrovato cammin facendo da tutto l’ambiente canarino. Bisogna essere sinceri e dire che in estate c’era scetticismo ... ilrestodelcarlino.it

Fermana, il big match con il Montecchio e la volata finaleScorre veloce la lancetta delle ore verso le 15 di domenica prossima quando la Fermana sarà di scena in casa... Scorre veloce la lancetta delle ore verso le 15 di domenica prossima quando la Fermana s ... ilrestodelcarlino.it

Serie D. Pari a Pontecagnano nel big match, Sala Consilina e Lupi Saviano allungano la striscia in vetta. Pokerissimo del Gragnano e... di Lasalvia - facebook.com facebook

#Gasperini: "Alcuni big match non li abbiamo vinti, ma di recente abbiamo pareggiato con Napoli e Milan. Con il Como e col Bologna abbiamo vinto. Altrimenti non saremmo qui oggi. Ci manca la vittoria contro una di queste squadre attaccate a noi. Ma bis x.com