Beatrice Venezi contro l' orchestra della Fenice dopo la sua nomina a direttrice sono così raccomandata

Beatrice Venezi, recentemente nominata direttrice dell’orchestra della Fenice, ha espresso alcune considerazioni sulla situazione con il complesso veneziano. Dopo il suo ritorno in Italia, Venezi ha commentato le critiche ricevute, sottolineando le difficoltà e le tensioni emerse fin dall’inizio del suo incarico. La discussione si inserisce nel contesto di nuove sfide professionali e delle dinamiche tra direttore e orchestra.

La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi è tornata sulle polemiche che riguardano la sua nomina alla Fenice di Venezia. Venezi ha dichiarato di non aver seguito la vicenda, che "la partita non è finita" e che i suoi ingaggi all'estero proverebbero che non è raccomandata, una delle accuse che muovono nei suoi confronti i musicisti del teatro veneziano. Venezi e la raccomandazione Dopo diversi mesi di silenzio, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha parlato della protesta contro di lei organizzata dall'Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, di cui è stata nominata direttrice.

