Il viavai sospetto fa scattare la perquisizione | sequestrati oltre 14 chili di droga quattro arresti

Un'operazione tempestiva della polizia a Tuglie ha portato al sequestro di oltre 14 chili di droga e all'arresto di quattro persone. Un intervento che ha smascherato un traffico illecito, contribuendo alla sicurezza della comunità locale. L'azione si è resa necessaria dopo un sospetto viavai, che ha fatto scattare la perquisizione e portato a risultati di grande impatto.

TUGLIE - Maxi sequestro di droga e quattro arresti: è il bilancio di una operazione condotta dalla polizia nella serata di ieri a Tuglie. Due persone già note alle forze dell'ordine e due incensurate sono infatti finite nei guai a seguito di una perquisizione eseguita dalla squadra mobile.

