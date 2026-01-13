Scontri in Iran tra le vittime anche uno studente dell' università di Messina

Recenti disordini in Iran hanno causato diverse vittime, tra cui Yassin Mirzaei, uno studente dell'Università di Messina iscritto in Scienze Geofisiche per il rischio sismico. La tragedia ha colpito anche la comunità messinese, che si stringe intorno alle famiglie coinvolte. La situazione evidenzia le tensioni in Iran e le conseguenze di un conflitto che coinvolge anche studenti e cittadini di altre nazioni.

