Perugia-Pontedera 2-1 | doppietta di Montevago nel recupero il colpo di testa di Sapola

Nel match tra Perugia e Pontedera, il Perugia ha vinto 2-1 grazie a due gol di testa di Montevago, uno in ciascuna parte del gioco. Nel recupero, il Pontedera ha segnato con un colpo di testa di Sapola, ma non è riuscito a pareggiare la partita. La vittoria ha permesso al Perugia di allontanarsi dalla zona play out di una posizione.

Perugia, 9 marzo 2026 – Una doppietta di Montevago (un gol per tempo, entrambi di testa) consente al Perugia di regolare 2-1 il Pontedera e di uscire dalla zona play out, ora dietro di una lunghezza. La squadra di Tedesco, alla seconda vittoria di fila, ha colpito alla mezzora di gioco e si è ripetuta nel finale della ripresa, quando gli uomini di Braglia, sempre più ultimi e al momento condannati alla retrocessione diretta (hanno -11 dalla Torres, quartultima) hanno provato a cercare il pareggio. Ad addolcire la pillola è arrivato nel recupero il colpo di testa di Sapola su angolo di Vitali, inutile però ai fini del risultato.