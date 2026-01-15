Calcio serie C il Grifo spera di contare su Montevago e Tozzuolo Mercato Stramaccioni in corsia di sorpasso?
Nel calcio di serie C, il Grifo punta su Montevago e Tozzuolo per rafforzare la rosa. Nel mercato di gennaio, le opportunità si susseguono rapidamente e possono modificare gli equilibri in pochi minuti. Stramaccioni si trova in una posizione di vantaggio, ma tutto può ancora succedere. La finestra di mercato resta un momento decisivo, capace di influenzare il proseguo della stagione.
Il classe 2001 assisiate ha rescisso con il Trapani: gli uomini mercato del Grifo potrebbero affondare il colpo da un momento all'altro dato che può arrivare subito e a costo zero. I due acciaccati sono attesi in gruppo domani Quella di Stramaccioni indubbiamente può rappresentare una grande occasione di quelle da prendere al volo: ha dalla sua l'età ed inoltre può giocare sia al centro che sulle fasce. Insomma, un elemento che può tappare più falle simultaneamente e rappresentare una svolta a livello tecnico e numerico, sia per il presente che per il futuro. Non va nemmeno trascurato il fattore economico: il Grifo non dovrebbe sborsare nemmeno un euro per il cartellino e sarà sufficiente trovare un accordo con il calciatore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
