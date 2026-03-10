la doppia vita della carta che diventa cartapesta

La cartapesta è una tecnica artigianale che utilizza carta di quotidiani, colla, gesso e farina per realizzare oggetti modellabili e durevoli. Questa metodologia permette di trasformare materiali di scarto in creazioni artistiche e pratiche. La preparazione prevede l’uso di strati di carta imbevuti di colla e gesso, modellati per ottenere forme diverse. La lavorazione richiede tempo e precisione per garantire la resistenza finale delle opere.

La cartapesta è una tecnica artigiana che utilizza carta dei quotidiani, colla, gesso la farina per creare un materiale modellabile e resistente. Le settimane prima raccogliamo i giornali, in particolare i quotidiani, poi li strappiamo in tante strisce. Prepariamo la sagoma dell'oggetto che vogliamo costruire e poi lo spennelliamo bene di colla vinilica e acqua. Sulla colla attacchiamo le strisce di giornale e le modelliamo con le mani. Spennelliamo nuovamente le strisce di carta con la colla e modelliamo nuovamente e così per altre tre o quattro volte finchè l'oggetto non prende forma e consistenza, poi passandoci le mani lo lisciamo per far aderire bene la carta ed eliminare eventuali difetti.

