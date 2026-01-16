La tessera elettorale diventa digitale e per gli over 70 carta d' identità a vita
Da oggi, le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli over 70 sono valide a vita e possono essere utilizzate anche per l'espatrio. La tessera elettorale diventa digitale, semplificando l'accesso ai servizi pubblici. Queste innovazioni rappresentano un passo avanti nella modernizzazione dei documenti, offrendo maggiore comodità e sicurezza per i cittadini più anziani.
Le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli ultrasettantenni saranno valide a vita e saranno utilizzabili anche ai fini dell'espatrio. È una delle norme inserite nella bozza del decreto Pnrr. Le carte di identità elettroniche rilasciate prima dell'entrata in vigore del provvedimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
