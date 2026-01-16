Da oggi, le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli over 70 sono valide a vita e possono essere utilizzate anche per l'espatrio. La tessera elettorale diventa digitale, semplificando l'accesso ai servizi pubblici. Queste innovazioni rappresentano un passo avanti nella modernizzazione dei documenti, offrendo maggiore comodità e sicurezza per i cittadini più anziani.

Le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli ultrasettantenni saranno valide a vita e saranno utilizzabili anche ai fini dell'espatrio. È una delle norme inserite nella bozza del decreto Pnrr. Le carte di identità elettroniche rilasciate prima dell'entrata in vigore del provvedimento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: La tessera elettorale diventa digitale e per gli over70 carta d'identità a vita

Leggi anche: Decreto Pnrr, arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Carta d’identità “a vita” per gli over 70 e tessera elettorale digitale. Le novità del decreto Pnrr; La tessera elettorale diventa digitale e per gli over 70 carta d'identità a vita; Decreto Pnrr, arrivano la tessera elettorale digitale e la carta di identità valida a vita per gli over 70; Decreto Pnrr, ecco le semplificazioni: dall’Isee precompilato alla carta d’identità per gli over 70.

Novità per la tessera elettorale e la carta d'identità per gli over 70 - Con il decreto Pnrr sono in arrivo delle novità per i documenti degli over 70 sulla tessera elettorale e sulla carta d’identità ... alfemminile.com