La tessera elettorale diventa digitale e per gli over70 carta d' identità a vita

A partire da ora, le persone over 70 riceveranno una carta d'identità elettronica valida a vita, sostituendo quella tradizionale. Questa nuova tessera digitale sarà utilizzabile anche per l'espatrio, semplificando l'accesso ai servizi e riducendo i documenti cartacei. Contestualmente, la tessera elettorale diventa digitale, contribuendo a modernizzare e rendere più efficiente l'accesso alle procedure civiche per tutti gli utenti.

Le nuove carte di identità elettroniche rilasciate agli ultrasettantenni saranno valide a vita e saranno utilizzabili anche ai fini dell'espatrio. È una delle norme inserite nella bozza del decreto Pnrr. Le carte di identità elettroniche rilasciate prima dell'entrata in vigore del provvedimento saranno comunque utilizzabili oltre il termine di dieci anni, ma esclusivamente sul territorio nazionale o nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nazionali come documenti di riconoscimento. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, saranno poi definite le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della tessera digitale, nonché la sua eventuale confluenza nell'IT-Wallet.

