La cosmicomica vita di Q | un' azzardata ma riuscita immersione nell' imparagonabile universo di Calvino

La cosmicomica vita di Q è uno spettacolo che porta in scena l’universo immaginato da Calvino, con Luca Marinelli che interpreta il protagonista. Dopo tredici anni dall’ultima apparizione, Marinelli torna al teatro sia come regista che come attore, dando vita a un’interpretazione intensa e coinvolgente. Lo spettacolo si propone come un’immergibile esplorazione delle parole e delle idee dell’autore italiano, suscitando emozioni e riflessioni tra il pubblico presente.

Il Politeama Rossetti propone lo spettacolo che vede uno straordinario Luca Marinelli nei panni del regista e protagonista Il mio primo pensiero dopo aver visto La cosmicomica vita di Q è stato quasi un rimpianto: ma perché Luca Mrinelli ha aspettato tredici anni per tornare al teatro da regista e attore? Il fatto sembrava quasi un'inspiegabile ingiustizia, uno spreco, una perdita per gli spettatori. Il secondo pensiero era più un semplice desiderio, ossia che lo spettacolo potesse durare ancora, molte ore magari. Lo so, sin dal debutto l'anno scorso nell'ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto, le reazioni sono state alquanto controverse, e gli appunti riguardavano soprattutto una certa prolissità. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

