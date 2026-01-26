Roma tentativo per Summerville | il West Ham chiude

Roma valuta nuove opzioni per l’attacco e ha mostrato interesse per Crysencio Summerville del West Ham. Nelle ultime ore, la società giallorossa ha esplorato la possibilità di portare l’esterno offensivo olandese a vestire la maglia romana, valutando le condizioni e le eventuali opportunità di mercato. Restano da attendere aggiornamenti sui passi concreti da compiere in questa trattativa.

Spunta un nome nuovo per l’attacco della Roma. Nelle ultime ore i giallorossi hanno sondato il terreno per Crysencio Summerville, esterno offensivo del West Ham United. Il tentativo risale a venerdì, ma la risposta dall’Inghilterra è stata fredda. Il club londinese è in risalita in classifica e, al momento, non apre alla cessione del giocatore. La pista, dunque, resta complicata. A Trigoria il piano A resta Yannick Ferreira Carrasco, opzione praticabile solo a titolo temporaneo. Nel frattempo, però, la Roma continua a monitorare il mercato per non farsi trovare scoperta. L’indiscrezione arriva da Fabrizio Romano, che parla di un interesse reale ma senza margini immediati. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tentativo per Summerville: il West Ham chiude Approfondimenti su west ham Decollo al London Stadium mentre Summerville dà vita al tentativo di sopravvivenza del West Ham con un brillante colpo di testa contro il Sunderland Il West Ham affronta il Sunderland al London Stadium in una partita decisiva per la loro permanenza in Premier League. Roma, Dovbyk sul mercato: West Ham e Sunderland osservano Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su west ham Massara ci prova per Summerville, sondaggio nel weekend: la risposta del West HamIl classe 2001 è finito nuovamente nel mirino del ds che lo conosce molto bene, ma per gli Hammers è un titolare ... forzaroma.info L’ex allenatore di Chelsea, West Ham e Partizan Belgrado, Avram Grant, è il nuovo Head of Football della Juve Stabia - facebook.com facebook #PremierLeague, il #City torna al successo: Wolves ko. Tris #WestHam, crisi #Tottenham x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.