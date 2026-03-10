La Commissione Ue contro la presenza della Russia | minaccia di stop ai fondi E i ministri di 22 Paesi scrivono a Buttafuoco

La Commissione europea ha annunciato una possibile sospensione dei fondi destinati alla Russia, mentre i ministri di 22 Paesi dell’Unione hanno inviato una lettera a un rappresentante di nome Buttafuoco. La questione riguarda la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia, evento che ha suscitato forti reazioni tra le istituzioni europee. La situazione ha generato un dibattito tra le nazioni coinvolte.

Il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia fa insorgere la Commissione Europea e i ministri della Cultura e degli Esteri di 22 Paesi dell’Unione. Da un lato l’esecutivo Ue minaccia il taglio dei fondi all’esposizione internazionale d’arte, dall’altra gli esponenti dei governi definiscono “inaccettabile” la presenza della Federazione in Laguna “nelle attuali circostanze”. Esplode, dunque, la polemica per la decisione del presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco. La vicepresidente esecutiva della Commissione Henna Virkkunen e il commissario alla Cultura Glenn Micallef hanno condannato “fermamente” la decisione di consentire a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue contro la presenza della Russia: minaccia di stop ai fondi. E i ministri di 22 Paesi scrivono a Buttafuoco Articoli correlati Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia. Leggi anche: La Commissione Ue propone il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia: per la prima volta c’è lo “strumento anti-elusione” Altri aggiornamenti su La Commissione Ue contro la presenza... Temi più discussi: La Commissione Ue risponde alle minacce di Trump su embargo contro la Spagna: pronti a reagire; Commissione Ue contro Shein: verifiche sulla legge europea per la sicurezza delle piattaforme online; Verso l’8 marzo, Bruxelles presenta la Strategia per la Parità di genere 2026-2030; Commissione Ue: storica decisione sull'aborto accessibile. Commissione Ue lancia strumento di intelligenza artificiale per scovare frodi nel settore agroalimentareTraceMap, la nuova piattaforma UE che rivoluziona la sicurezza alimentare La Commissione europea ha lanciato a Bruxelles la piattaforma di intelligenz ... assodigitale.it Parità di genere: la Commissione UE presenta la strategia 2026-2030La Commissione europea ha presentato la nuova strategia per la parità di genere 2026-2030, un piano quinquennale volto a rafforzare l’uguaglianza ... ipsoa.it La Commissione Ue condanna con forza la deciso e della Biennale di riaprire il padiglione della Russia x.com Secondo la commissione arbitrale della Can, rappresentata da Mauro Tonolini, “il tocco di braccio di Malinovskyi sul tiro di Koné è punibile” - facebook.com facebook