La Commissione Europea ha presentato il suo 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, includendo per la prima volta uno “strumento anti-elusione”. La novità mira a bloccare più efficacemente le pratiche di aggiramento delle restrizioni economiche imposte a Mosca. La proposta arriva alla vigilia di un anniversario triste: quattro anni dall’invasione dell’Ucraina. Le misure devono ancora essere approvate, ma segnano un passo deciso nella strategia europea contro la Russia.

Anti-Circumvention Tool. È questa la novità del ventesimo pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione Ue nei confronti della Russia, alla vigilia di un triste anniversario: quattro anni dall’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Mosca. Quella che nelle intenzioni del presidente Putin doveva essere una “operazione speciale” si è trasformata in una guerra di logoramento. Bruxelles ritiene che le sanzioni siano la strada giusta per colpire il Cremlino, e introduce lo “strumento anti elusione”. A presentare la novità è stata Kaja Kallas, Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri che dice: “La Russia continua a rispondere alla diplomazia con missili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue propone il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia: per la prima volta c’è lo “strumento anti-elusione”

Approfondimenti su Commissione Ue

La Commissione europea ha annunciato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il ventesimo dall’inizio dell’invasione in Ucraina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Commissione Ue

Argomenti discussi: La Commissione UE propone la sospensione del regime di importazione di zucchero senza dazi; Migrazione e visti: la nuova strategia della Commissione UE; L’UE punta su reti digitali più semplici e investimenti più facili; L'UE apre 6 nuove procedure contro l'Italia: l'ambiente costa già 800 milioni.

Ucraina: Commissione UE propone nuovo pacchetto sanzioni contro Russia6 febbraio (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Ucraina: 15,15 - La Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che prende di mira i s ... msn.com

Commissione Ue propone 20esimo pacchetto sanzioni a RussiaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

L'AMEB, attenta a recepire ciò che la Commissione Europea ha promosso nel passare dall'idea di STEM a STEAM, propone un evento in grado di comunicare un approccio multidisciplinare... Leggi l'articolo facebook

Csm: Quinta Commissione propone Gennaro Iannarone procuratore aggiunto Perugia x.com