Le commozioni cerebrali nei bambini sono più frequenti di quanto immaginiamo ma spesso le sottovalutiamo
Le commozioni cerebrali nei bambini sono più comuni di quanto si pensi. Uno studio recente rivela che un bambino su quattro, anche tra i più piccoli, mostra sintomi che durano nel tempo dopo un colpo alla testa. Molti genitori non si rendono conto di quanto sia importante intervenire e monitorare i piccoli dopo un trauma, rischiando di sottovalutare il problema.
Uno nuovo studio rivela che 1 bambino piccolo su 4 soffre di sintomi duraturi dopo un urto alla testa. Tra i 0 e i 6 anni le cadute in casa sono la causa principale: ecco i segnali "invisibili" per non sottovalutare il trauma.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Commozioni Cerebrali
I pensieri intrusivi nei genitori sono più frequenti di quanto pensassimo: cosa dice lo studio
Annalisa: «Serve più tatto quando si parla di maternità, spesso sono le donne stesse a essere troppo leggere. Adotterei volentieri con tutto il cuore e tutta la mente. Sanremo? Ora non è nei piani»
Annalis?, artista e figura di spicco del panorama musicale italiano, si apre in un’intervista sincera e riflessiva.
Ultime notizie su Commozioni Cerebrali
Argomenti discussi: Il problema delle concussion nel rugby; L’agitatore delle fiamme Pospisil deve affrontare domande difficili in seguito all’ultima commozione cerebrale; Tour Down Under 2026, fratture alle vertebre toraciche per Jhonatan Narváez dopo la caduta (aggiornato); La voce probabile ha contribuito alla lesione cerebrale dietro la morte di McQueen, ritiene il coroner.
Shane Tamura, l'accusa al football e le commozioni cerebrali nello sportShane Tamura, l’uomo armato che oggi ha ucciso quattro persone in un grattacielo di Manhattan, voleva colpire la sede della NFL. Lo ha confermato il sindaco di New York Eric Adams: Tamura, ex ... corriere.it
Icona d'America, Amber si è messa a nudo parlando anche dei propri problemi di salute mentale, tra cui depressione, ansia e disturbi alimentari, oltre a soffrire di ADHD e postumi di commozioni cerebrali, mostrandosi vulnerabile ma sempre pronta a rialzarsi, facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.