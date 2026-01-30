Le commozioni cerebrali nei bambini sono più frequenti di quanto immaginiamo ma spesso le sottovalutiamo

Le commozioni cerebrali nei bambini sono più comuni di quanto si pensi. Uno studio recente rivela che un bambino su quattro, anche tra i più piccoli, mostra sintomi che durano nel tempo dopo un colpo alla testa. Molti genitori non si rendono conto di quanto sia importante intervenire e monitorare i piccoli dopo un trauma, rischiando di sottovalutare il problema.

