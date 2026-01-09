Tra siccità e nubifragi Nuova fase climatica E dobbiamo allenarci a mitigarne i rischi

L’Italia sta affrontando una nuova fase climatica caratterizzata da eventi estremi come siccità e nubifragi. È fondamentale adattare le strategie di gestione del territorio, dell’agricoltura e della pianificazione per mitigare i rischi e garantire una maggiore resilienza alle condizioni climatiche in evoluzione. Questo cambiamento richiede un approccio più consapevole e sostenibile, capace di rispondere alle sfide di un clima in rapido mutamento.

Pisa, 9 gennaio 2026 – "L'Italia entra in una nuova fase climatica: dobbiamo cambiare il paradigma e variare il nostro modo di gestire il territorio, le pratiche agricole e la programmazione. È tempo di adeguarsi al futuro ". È questa la considerazione di Marco Luppichini, assegnista di ricerca del dipartimento di Scienze della Terra di Unipi e primo firmatario di uno studio che ha analizzato oltre due secoli di dati sulle piogge nel Bel Paese. E quanto emerge è che, a causa dei cambiamenti climatici, stiamo assistendo a una riduzione degli eventi atmosferici, che però dall'altro lato diventano sempre più aggressivi.

