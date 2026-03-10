Jessie Buckley si distingue come favorita tra le candidate agli Oscar 2026, grazie alla sua interpretazione in Hamnet di Chloe Zhao, che ha ricevuto ampi consensi. Tra le attrici non principali, la competizione per la statuetta resta aperta, con molte concorrenti che si contendono il riconoscimento. La pellicola ha suscitato reazioni contrastanti tra la critica e il pubblico, mentre l'attrice britannica ha ottenuto riconoscimenti unanimi.

Se Hamnet di Chloe Zhao ha diviso la critica (meno le platee travolte da lacrime incontrollabili), la sua protagonista Jessie Buckley ha unito chiunque in un plauso unanime. L’attrice nata nel verdissimo Killarney d’Irlanda alla fine del 1989 non è brava nel ruolo di Agnes Shakespeare: è semplicemente clamorosa. Con questo “ruolo della vita” — almeno finora — pochi sono i dubbi che l’Oscar da protagonista non finisca nelle sue mani, dopo la nomination da “supporting actress” che la celebrò per La figlia oscura (2021), diretto da quella Maggie Gyllenhaal che l’ha voluta protagonista de La Sposa!, dal 5 marzo anche nelle sale italiane. Dice bene Variety motivando i probabili favori dell’Academy verso Buckley: “L’attrice guida il film dentro a un dolore primordiale, senza mai indugiare nel sentimentalismo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La clamorsa Jessie Buckley domina i pronostici, ma tra le non protagoniste è sfida aperta: la corsa agli Oscar 2026 delle attrici

