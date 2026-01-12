Tra le attrici con un taglio iconico, Rhea Seehorn, Jessie Buckley e Rose Byrne si distinguono per stile e personalità. I Golden Globe rappresentano un importante momento di osservazione delle tendenze beauty emergenti, offrendo spunti eleganti e raffinati per la stagione. La loro presenza sul red carpet sottolinea come il taglio di capelli possa diventare un elemento distintivo del proprio look, interpretando al meglio l’evoluzione del gusto e delle mode.

I l red carpet dei Golden Globe si conferma ancora una volta il termometro indiscusso delle tendenze beauty della nuova stagione. A dominare la scena sono tre star vincitrici, tutte dotate di caschetti che sono già tendenza. E riscrivono i codici dell'eleganza contemporanea. Golden Globe nel tempo, gli abiti che hanno fatto la storia del tappeto rosso X I capelli a caschetto ai Golden Globe 2026. La notte dei Golden Globe si è appena conclusa e il red carpet ha radunato come previsto grandissime star. Da Julia Roberts,a Emma Stone, Zoë Kravitz, Elle Fanning e Amanda Seyfried, questa edizione ha celebrato un ritorno alla grazia naturale.

© Iodonna.it - Tra le attrici con il taglio iconico: Rhea Seehorn, Jessie Buckley e Rose Byrne

