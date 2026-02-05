L' istituto comprensivo 4 dona un lettino da visita al reparto di Pediatria

Questa mattina, l’istituto comprensivo Pescara 4 ha donato un lettino da visita al reparto di Pediatria dell’ospedale “Santo Spirito”. La cerimonia si è svolta nella sede di via Milano, con studenti, insegnanti e rappresentanti dell’ospedale presenti. La donazione mira a rendere più confortevoli le visite dei piccoli pazienti.

Il dispositivo, già consegnato e collocato in reparto, è stato presentato alla comunità scolastica in un momento di incontro tra scuola e ospedale Nella sede di via Milano dell’istituto comprensivo Pescara 4 si è tenuta la cerimonia legata alla donazione di un lettino da visita con predellino destinato alla Pediatria dell’ospedale “Santo Spirito”. Il dispositivo, già consegnato e collocato in reparto, è stato presentato alla comunità scolastica in un momento di incontro tra scuola e ospedale. Erano presenti i rappresentanti del consiglio di istituto Simonetta Leo, Ilenia Silvestri e Martina Turriziani, insieme alla professoressa Franca Berardi.🔗 Leggi su Ilpescara.it

