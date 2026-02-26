Topi a scuola chiusi i plessi dell' istituto comprensivo per la derattizzazione

Sospensione delle attività didattiche all'istituto comprensivo “Garibaldi” per la derattizzazione. I plessi “Garibaldi” e “Don Milani” rimarranno chiusi nei giorni di oggi (giovedì 26 febbraio) e domani per consentire l'esecuzione di interventi di derattizzazione, così come rischiesti dalla dirigente scolastica Elisabetta Corvino. Una decisione assunta a seguito della scoperta di presenza di ratti nella sede centrale dell'istituto comprensivo. Una volta informato il Comune, il sindaco Pasquale Marrandino ha immediatamente firmato l'ordinanza di chiusura dei plessi e dato mandato di far eseguire la derattizzazione e la sanificazione degli ambienti scolastici al fine di tutelare la salute di tutti coloro che quotidianamente frequentano i plessi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

