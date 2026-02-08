Volley B1 femminile Cesena si arrende a Campagnola

Questa sera, nel campionato di volley B1 femminile, Cesena esce sconfitta dalla trasferta contro Campagnola Emilia. La squadra di casa vince con un secco 3-0, nei set 25-18, 25-16 e 29-27, in una partita combattuta fino all’ultimo punto. È stata una sfida intensa, con Cesena che ha provato a reagire, ma non è riuscita a invertire il risultato contro la terza in classifica.

L'Elettromeccanica Angelini, nella prima giornata del girone di ritorno, incassa una sconfitta per 3-0 (25-18, 25-16, 29-27) sul campo della terza della classe, Campagnola Emilia. Un KO maturato al termine di una gara in cui Cesena mette paura soltanto nel terzo set, salvo poi pagare alcune sbavature decisive che aprono il varco alla grinta delle avversarie. Nel primo set, le padrone di casa, solide a muro, scavano il primo solco (10-7); Parise picchia forte in diagonale e tenta di accorciare le distanze (14-12), ma Campagnola piazza un break importante (18-12), sfruttando un servizio sempre più insidioso, chiudendo con un ace su Pirro 25-18.

