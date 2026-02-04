La Cesena Basket 2005 perde all’ultimo secondo contro San Giovanni in Persiceto. La partita si conclude 68-64, con i romagnoli che non riescono a completare l’impresa contro la quarta squadra del girone, nonostante un secondo tempo più competitivo. La squadra di coach Rossi lotta fino alla fine, ma alla fine deve arrendersi di misura, ancora senza l’organico al completo.

Niente impresa per la Cesena Basket 2005, che nel campionato di Divisione Regionale 1 si arrende di un soffio 68-64 (19-27, 27-31, 45-42) sul campo di San Giovanni in Persiceto, contro la quarta forza del girone, affrontata peraltro ancora una volta con l’organico rimaneggiato. In effetti, vista anche l’assenza di Rossi, coach Vandelli aveva stilato una lista di convocati completata da cinque atleti del 2008 e due del 2007. Contando anche i ‘veterani’, l’età media del roster non arrivava a 22 anni. Alle lacune in termini di fisicità ed esperienza, i cesenati hanno risposto con una partenza lampo a tutta intensità, che ha colto alla sprovvista i bolognesi, colpiti in particolare dalle triple di Valgimigli e Poggi e dall’energia di un ritrovato Ivan Pezzi sotto canestro, servito con costanza da Nocerino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cesena 2005 si arrende all’ultimo: 68-64

Approfondimenti su Cesena 2005

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cesena 2005

Argomenti discussi: La Cesena 2005 si arrende all’ultimo: 68-64; La Cesena 2005 deve invertire la rotta. Domenica contro la Vis San Giovanni; Serie B, Alvarez lancia il Monza a Padova in rimonta. Juve Stabia indenne a Reggio Emilia; La Cesena 2005 ancora a secco in casa. Al Palaippo a fare festa è stata Baricella.

La Cesena 2005 si prepara alla nuova stagione. Oltre 400 iscritti, 22 gruppi e cinque tornei ’gold’Oltre 400 tesserati, 22 gruppi di atleti (dieci dei quali di minibasket) e cinque squadre iscritte ai campionati ‘gold’, compresa l’Under 19, che costituirà l’ossatura della prima squadra che milita ... ilrestodelcarlino.it

La Cesena 2005 deve invertire la rotta. Domenica contro la Vis San GiovanniNon sarà facile, ma serve mandare un segnale. E l’unico segnale davvero interessante, domani, domenica primo febbraio, per la ... ilrestodelcarlino.it

Nulla da fare contro la capolista Ravenna: l’Elettromeccanica Angelini Cesena, priva della regista Lupoli per un infortunio alla mano sinistra, si arrende 3-0. L’Elettromeccanica Angelini Cesena chiude il girone d’andata con... - facebook.com facebook