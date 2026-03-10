La capacità di accumulo è sempre più importante nella transizione energetica

La capacità di accumulo sta assumendo un ruolo centrale nella transizione energetica, poiché si valuta sempre meno in termini di megawatt installati e sempre più in termini di capacità di gestire l’energia nel tempo. Questa evoluzione cambia il modo in cui vengono considerati gli impianti di energia rinnovabile e la loro integrazione nel sistema. La gestione dell’energia diventa quindi un elemento chiave nello sviluppo delle reti future.

La transizione energetica si misura sempre meno in megawatt installati e sempre più in capacità di gestire l’energia nel tempo. Il nodo non è solo generare elettricità pulita, ma riuscire a immagazzinarla e utilizzarla quando serve davvero. Ed è qui che entrano in gioco i sistemi di accumulo, ancora più centrali nelle strategie dei grandi operatori energetici. Lo sa bene anche Enel, tra le maggiori utility a livello globale, che nel piano strategico 2026-2028, ha previsto investimenti complessivi per cinquantatré miliardi di euro, con un aumento di dieci miliardi rispetto alla precedente pianificazione. In particolare, circa venti miliardi di euro saranno dedicati allo sviluppo delle energie rinnovabili, con l’obiettivo di aggiungere quindici gigawatt di nuova capacità installata tra progetti greenfield e brownfield. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

