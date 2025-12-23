Il nuovo nucleare nella transizione energetica | un alleato per le rinnovabili
Il ritorno del nucleare nel dibattito energetico italiano non è più una provocazione politica né una suggestione teorica. È una discussione che si colloca dentro una trasformazione profonda del sistema elettrico, chiamato a coniugare tre obiettivi non sempre allineati: decarbonizzazione, sicurezza degli approvvigionamenti e stabilità dei prezzi. Il tema riemerge oggi in una forma diversa: non il nucleare “classico” delle grandi centrali costruite nel passato, ma un nuovo nucleare pensato per integrarsi con le rinnovabili, invece che per sostituirle. Una prospettiva che impone cautela, analisi rigorosa e trasparenza, ma che difficilmente può essere liquidata come un tabù. 🔗 Leggi su Iltempo.it
