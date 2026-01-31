Transizione energetica | bisogno di linee guida precise e tempi definiti per una transizione efficace

La transizione energetica in Italia si scontrerà presto con la mancanza di regole chiare e scadenze precise. Sabato, amministratore delegato di Acea, ha ribadito che senza un quadro normativo stabile e tempi certi, il processo rischia di rallentare o di non portare i risultati sperati. Le aziende chiedono decisioni rapide per evitare incertezze che potrebbero bloccare gli investimenti.

La transizione energetica in Italia non può procedere senza un quadro normativo chiaro e tempi definiti, secondo quanto sottolineato da Sabato, amministratore delegato di Acea. L’obiettivo di ridurre le emissioni, raggiungere l’autosufficienza e modernizzare il sistema energetico è condiviso, ma senza regole precise e scadenze certe, il percorso rischia di inciampare in ritardi, inefficienze e incertezze che colpiscono sia le imprese che i cittadini. Il settore energetico, in particolare, ha bisogno di progetti a medio e lungo termine per poter investire con sicurezza, programmare infrastrutture e coinvolgere il mercato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

