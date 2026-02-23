L’anima Nera Romanzo di Silvio Toriello La News del PodCast

Silvio Toriello ha scritto il romanzo “L’anima Nera”, ambientato a Londra nell’inverno del 1893, con il porto che si riempie di nebbia e rumori. La scena si svolge tra le corde tese, le carrucole e le casse di legno provenienti da Rotterdam e Anversa. La descrizione dettagliata mostra un porto vivo e inquieto, immerso in un’atmosfera di tensione. La narrazione si concentra su un evento che scuote questa scena urbana.

Londra, inverno del 1893. Il porto respirava come un animale ferito. La nebbia scendeva lenta dal Tamigi e si infilava tra le corde tese, le carrucole, le casse di legno marchiate con timbri provenienti da Rotterdam e Anversa. I lampioni a gas creavano aloni lattiginosi che non illuminavano davvero, ma suggerivano soltanto la presenza delle cose. In quella notte sospesa, dove ogni suono sembrava trattenuto, nacque il mistero che i giornali avrebbero poi chiamato "il delitto della concetta olandese". Il molo era vicino a Wapping, una zona dove le navi mercantili attraccavano senza troppi controlli e gli uomini parlavano lingue diverse davanti a bicchieri di gin annacquato.